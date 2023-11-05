Россия может получить в соперники топ-сборную

Сборная России может в будущем провести товарищескую встречу с южноамериканской топ-сборной. Об этом сообщил член исполнительного комитета Федерации футбола Уругвая Эдуардо Мосеги.

«Контактов с Россией нет, но да, конечно, матч между нашими сборными возможен в будущем. Это всегда возможно», - передает слова Мосеги Sport24.

Ранее стало известно, что следующим соперником сборной Росси станет национальная команда Кубы. Поединок состоится 20 ноября в Волгограде.

В октябре подопечные Валерия Карпина провели две контрольные встречи. Россияне победили Камерун со счетом 1:0 и сыграли вничью с кенийцами (2:2).