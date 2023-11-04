Непомнящий поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кубы

Именитый тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Кубы.

Специалист отметил, что эта игра не будет бессмысленной, ведь сейчас каждая встреча российской команды имеет большое значение, тем более вариантов, против кого играть немного.

«Очень важно собираться, проводить сборы, просматривать молодых футболистов. От этого зависит будущее сборной России», - приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, что матч между сборными России и Кубы должен состояться 20 ноября в Волгограде.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.