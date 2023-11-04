В «Динамо» высказались о возможном переходе РФС в Азию

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Спортивный функционер отметил, что данный вопрос, по его мнению, больше носит политический характер, ведь чтобы ответить на него, то нужно иметь гораздо больший массив информации.

«Просто так уйти из УЕФА ради того, чтобы прийти неизвестно куда, — это не вариант. Если есть возможность оставаться в УЕФА и есть какие-то шансы играть в Европе, то, конечно же, нам нужно этого придерживаться», - приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, что российский футбол временно отстранён от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.