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Самедов оценил последние товарищеские матчи сборной России

04 Ноября 2023 • 21:22 Комментировать

Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Самедов высказался о последних результатах сборной России в товарищеских матчах.

Экс-игрок национальной команды отметил, что нужно учитывать, в каких условиях проходили матчи против сборных Камеруна и Кении, ведь, например, первая игра прошла в Москве при поддержке родных трибун. 

«А второй матч состоялся на нейтральном поле в Турции. Причем достался такой соперник, обыграв которого особой похвалы не получишь. А если вдруг случится неудача, то помоев выльется много», - приводит слова Самедова RT

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Кубы в Волгограде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Самедов
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