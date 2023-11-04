Самедов оценил последние товарищеские матчи сборной России

Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Самедов высказался о последних результатах сборной России в товарищеских матчах.

Экс-игрок национальной команды отметил, что нужно учитывать, в каких условиях проходили матчи против сборных Камеруна и Кении, ведь, например, первая игра прошла в Москве при поддержке родных трибун.

«А второй матч состоялся на нейтральном поле в Турции. Причем достался такой соперник, обыграв которого особой похвалы не получишь. А если вдруг случится неудача, то помоев выльется много», - приводит слова Самедова RT.

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Кубы в Волгограде.