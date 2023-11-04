Максименко: Не задумывался о возвращении в сборную России

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался о возможном возвращении в состав сборной России.

«Есть ли цель вернуться в сборную России? Моя цель — сыграть в следующем матче. Думаю ли о сборной? Глобально не задумывался об этом», — приводит слова Максименко Sport24.

На счету 25-летнего футболиста пока нет матчей за национальную команду. Стоит сказать, что Максименко вызывался в сборную лишь один раз — это было в сентябре 2021 года.

В текущем сезоне Максименко провел 12 игр за «Спартак», в которых пропустил 17 мячей и трижды смог оставить свои ворота в неприкосновенности.