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Алдонин оценил проведение матча сборных России и Кубы

04 Ноября 2023 • 15:29 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о товарищеском матче национальной команды против Кубы.

«Я не знаю ничего о Кубе. Это то же самое, что спрашивать про Кению. Не слежу за сборной Кубы. России нужны международные игры — это факт. И для молодёжки, и для тех, кто привлекается впервые, это хорошая практика», — приводит слова победителя Кубка УЕФА - 2005 «Чемпионат».

По его мнению, стадион в Волгограде будет практически полностью заполнен, вспомнив ажиотаж перед матчем против Камеруна в октября.

Напомним, что РФС подтвердил проведение товарищеского матча сборных России и Кубы 20 ноября на «Волгоград Арене». Эта встреча станет третьей домашней в 2023 году.

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