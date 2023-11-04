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Колосков - о матче России против Кубы: «Польза для футбола от этого минимальная»

04 Ноября 2023 • 13:00 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, как относится к предстоящему товарищескому матчу сборных России и Кубы.

«Играем с тем, кто согласился. Со спортивной точки зрения игра никакого значения не имеет. Не знаю, откуда появилась Куба. Польза для футбола от этого матча минимальная», - передает слова Колоскова «Чемпионат».

Ранее было объявлено, что товарищеский матч Россия – Куба состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября. В прошлом месяце подопечные Валерия Карпина провели два спарринга. Россияне победили Камерун со счетом 1:0 и расписали мировую с Кенией (2:2).

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