Ринат Билялетдинов поделился мнением о матче Россия - Куба

Экс-наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о контрольном поединке между сборными России и Кубы.

«Наверное, я вообще ни разу не видел, что представляет собой сборная Кубы. Но в это время, наверное, иначе никак. Мы должны рассматривать любую сборную. Познакомимся с командой Кубы», - рассказал эксперт в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

Товарищеский матч сборной России против Кубы состоится 20 ноября на стадионе в Волгограде. В последнем спарринге подопечным Валерия Карпина противостояла сборная Кении. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.