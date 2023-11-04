Корнеев: «Сборная Кубы не возбуждает никого»

Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев высказался о следующем товарищеском матче национальной команды. Подопечным Валерия Карпина будет противостоять Куба.

«Давайте Кению с Кубой не сравнивать. Кения чуть интереснее соперник. Игра с Кубой вряд ли что‑то даёт. Это просто сбор и тренировка. Сборная Кубы не возбуждает никого», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее пресс-служба РФС объявила, что товарищеская встреча сборных России и Кубы состоится 20 ноября в Волгограде. В предыдущем контрольном поединке подопечные Карпина расписали результативную ничью с кенийцами (2:2).