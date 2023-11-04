Месси ответил на вопрос о своём возможном участии в ЧМ-2026

Звездный форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси высказался о том, планирует ли он принять участие в чемпионате мира 2026 года.

«Мундиаль 2026 года? Учитывая то, сколько мне будет лет на тот момент, это кажется трудным. Но посмотрим», - передает слова 36-летнего нападающего инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Месси является действующим чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финальном матче мундиаля в Катаре южноамериканцы одержали победу над Францией в серии послематчевых пенальти. На этой неделе Лионель получил восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.