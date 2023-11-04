Радимов высказал мнение о матче Россия - Куба

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о следующем сопернике сборной России. В ноябре национальная команда проведет товарищескую встречу против Кубы.

«У нас каждый последующий соперник становится все более необычным. Не знаю ни одного футболиста сборной Кубы. Мы должны побеждать такие команды и делать это с убедительным счетом», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что товарищеский матч сборных России и Кубы состоится на стадионе в Волгограде 20 ноября. В последнем поединке подопечные Валерия Карпина встречались против сборной Кении. Спарринг завершился результативной ничьей со счетом 2:2.