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​Манчини поддерживает проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии

04 Ноября 2023 • 04:07 Комментировать

С большой долей вероятности чемпионат мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии, там уже «готовы готовиться» к проведению крупнейшего футбольного форума в мире. Идею проведения чемпионата мира в этой стране поддержал наставник сборной этой страны - итальянский специалист Роберто Манчини:

- Это будет хорошая возможность для всех. Мы говорим о мероприятии исторического значения, и я не сомневаюсь, что чемпионат мира в Саудовской Аравии пройдет на фантастическом уровне. Тут есть все ресурсы для этого, - цитирует слова Роберто Манчини итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Манчини ЧМ-2034
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