​Манчини поддерживает проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии

С большой долей вероятности чемпионат мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии, там уже «готовы готовиться» к проведению крупнейшего футбольного форума в мире. Идею проведения чемпионата мира в этой стране поддержал наставник сборной этой страны - итальянский специалист Роберто Манчини:

- Это будет хорошая возможность для всех. Мы говорим о мероприятии исторического значения, и я не сомневаюсь, что чемпионат мира в Саудовской Аравии пройдет на фантастическом уровне. Тут есть все ресурсы для этого, - цитирует слова Роберто Манчини итальянское новостное агентство ITASportPress.