В Саудовской Аравии готовы как к летнему, так и к зимнему Мундиалю

Футбольные власти Саудовской Аравии готовы к любому времени года для проведения чемпионата мира - лето либо зима. Скорее всего, именно эта страна станет хозяйкой чемпионата мира в 2034 году, особенно в свете отзыва заявки Австралии. Как пояснил Яссер Аль-Мисехаль, глава саудовской федерации футбола, в его стране есть такие же технологии, которые применялись для охлаждения стадионов в Катаре.

- У нас есть технологии для создания нужного климата на стадионах. Не говоря уже о том, что в очень многих городах летом очень приятная атмосфера, - цитирует слова арабского чиновника AFP.