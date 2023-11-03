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В соперниках сборной России нашли странную закономерность

03 Ноября 2023 • 20:27 Комментировать

В пятницу стало известно о том, что в ноябре сборная России проведёт контрольный матч с национальной командой Кубы. С прошлой осени футболисты Валерия Карпина сыграли против Киргизии (2:1), Таджикистана и Узбекистана (по 0:0), весной были матчи со сборными Ирана (1:1) и Ирака (2:0). В сентябре и октябре российская команда противостояла соперникам из Катара (1:1), Камеруна (1:0) и Кении (2:0). Забавно, что и четвертый осенний противник сборной России - также команда на «К».

Напомним, что игра должна пройти в Волгограде 20 ноября. Кубинская команда занимает 179-е место в рейтинге ФИФА.

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Сборная России сборная Кубы
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