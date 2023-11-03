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Глушаков: «В Волгограде очень любят футбол»

03 Ноября 2023 • 19:50 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков, который ныне выступает за костромской «Спартак» во Второй лиге, оценил грядущий матч команды России против национальной сборной Кубы. Игру примет «Волгоград Арена», вмещающая свыше 45 тыс. зрителей.

«Для нас сейчас каждый соперник хорош. Безусловно – это хорошо, что матч пройдет в Волгограде. В этом городе любят футбол, жаль, что там нет команды в РПЛ. Хорошая идея провести матч именно там», - говорит Денис для Metaratings.

Напомним, что в минувшем октябрьском сборе россияне играли против сборной Камеруна в Москве и победили – 1:0. Однако стадион в столице не был заполнен полностью.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Денис Глушаков Волгоград Арена ещё теги
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