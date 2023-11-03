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Семшов не сомневается, что «Волгоград Арена» будет заполнена на матче сборной

03 Ноября 2023 • 19:29 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов порассуждал о грядущем матче российской команды против сборной Кубы. Он пройдёт 20 ноября в Волгограде на местном стадионе «Волгоград Арена», что вмещает 45 тыс. человек.

«Однозначно, Волгоград — футбольный город. Даже во второй лиге на игры «Ротора» на каждый матч собираются по 15 тыс. людей. Стадион будет полностью заполнен. И это верное решение – провести игру в Волгограде», - говорит Семшов порталу «РБ Спорт».

Ранее проведение матча в городе на Волге оценил советский и российский тренер Юрий Сёмин.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Сборная России Волгоград Арена ещё теги
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