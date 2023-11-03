Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Вячеслав Литвинов рассказал, что помешало сборной России в египетских матчах

03 Ноября 2023 • 18:39 Комментировать

В минувшем сентябре национальная сборная России провела два матча с олимпийской сборной Египта. Они прошли в городе Суэц, что располагается на берегах легендарного канала. Завершились те матчи ничьей и поражением россиян.

Один из игроков сборной России Вячеслав Литвинов вспомнил, что помешало тогда команде добиться положительного результата.

«Если придираться, то погода тяжелая. Особенно в первом матче: ускорение делаешь — и во рту сразу сухо, настолько воздух горячий. Поляну тогда тоже не поливали, ноги забивало. Ну и судейство. Понятно, мы в чужой стране», - говорит футболист для портала Sport24.

Напомним, что Литвинов в минувшем сентябре дебютировал за сборную России в 22 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Литвинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
19:50 · Чемпионат мира 2026
Глушаков: «В Волгограде очень любят футбол»
19:29 · Чемпионат мира 2026
Семшов не сомневается, что «Волгоград Арена» будет заполнена на матче сборной
18:39 · Чемпионат мира 2026
Вячеслав Литвинов рассказал, что помешало сборной России в египетских матчах
18:00 · Чемпионат мира 2026
Сёмин: «Сборной России чаще надо играть на периферии»
17:55 · Чемпионат мира 2026
Сёмин – о сборной Кубы: «Выбор соперника понятен»
17:45 · Чемпионат мира 2026
Тарханов: «Москва перенасыщена спортивными событиями»
17:15 · Чемпионат мира 2026
Широков – о сборной Кубы: «Рейтинг ФИФА ни о чём не говорит»
16:52 · Чемпионат мира 2026
Заварзин — о матче сборных России и Кубы: «Кроме смеха эта новость ничего не вызывает» 1
16:24 · Чемпионат мира 2026
Тарханов считает, что Головина и Миранчука стоит вызвать в сборную на матч против Кубы
11:25 · Чемпионат мира 2026
Агент: «Отказ РФС от Азии - стратегическая ошибка»
11:08 · Чемпионат мира 2026
Оздоев - о сборной России: «Пусть молодые играют, всё равно турниров нет»
09:15 · Чемпионат мира 2026
Манчини: «Саудовская Аравия организует фантастический чемпионат мира»
02 Ноября
14:09 · Чемпионат мира 2026
Боярский: «Переход в Азию - правильный путь развития»
01 Ноября
12:22 · Чемпионат мира 2026
Аршавин честно рассказал, как относится к матчам сборной России
11:25 · Чемпионат мира 2026
Чистяков: «Я считаю полностью справедливым то, что Месси получил «Золотой мяч»
Все новости
Рекомендуем