Вячеслав Литвинов рассказал, что помешало сборной России в египетских матчах

В минувшем сентябре национальная сборная России провела два матча с олимпийской сборной Египта. Они прошли в городе Суэц, что располагается на берегах легендарного канала. Завершились те матчи ничьей и поражением россиян.

Один из игроков сборной России Вячеслав Литвинов вспомнил, что помешало тогда команде добиться положительного результата.

«Если придираться, то погода тяжелая. Особенно в первом матче: ускорение делаешь — и во рту сразу сухо, настолько воздух горячий. Поляну тогда тоже не поливали, ноги забивало. Ну и судейство. Понятно, мы в чужой стране», - говорит футболист для портала Sport24.

Напомним, что Литвинов в минувшем сентябре дебютировал за сборную России в 22 года.