Сёмин: «Сборной России чаще надо играть на периферии»

Отечественный тренер Юрий Сёмин оценил идею провести товарищеский матч сборных России и Кубы в Волгограде. Об этом стало известно в пятницу днём.

«Полагаю, что сборная России должна чаще играть на периферии, где на футбол приходит большое количество болельщиков. Надо выбирать не только Волгоград, а еще более мелкие города. Например, Орел», - говорит Сёмин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что товарищеский матч примет относительно новый стадион «Волгоград Арена», вмещает он 45 тыс. человек. На стадионе прошли четыре матча мундиаля 2018 года. Пока в этом году команда России играла домашние матчи только в Санкт-Петербурге и Москве.