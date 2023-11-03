Сёмин – о сборной Кубы: «Выбор соперника понятен»

Легенда российского тренерского цеха Юрий Сёмин высказался о грядущем сопернике сборной России – национальной команде Кубы. Он объяснил, почему россияне будут играть именно против этой команды.

«Выбор соперника очевиден и понятен. Сейчас у многих сборных сложный график, у них все матчи и сборы расписаны на лет 5 вперед. Значит, выбирали соперников из тех команд, у которых еще есть окна для контрольных матчей», - говорит Юрий Павлович для телеканала «Матч ТВ».

Сборная Кубы, напомним, прямо сейчас идёт на 179 месте рейтинга сборных ФИФА. Очный матч между командами намечен на 20 ноября.