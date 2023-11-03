Тарханов: «Москва перенасыщена спортивными событиями»

Российский тренер и эксперт Александр Тарханов не скрывает радости от того, что сборная России в ноябре сыграет не в Москве, а в Волгограде. Напомним, россияне 20 ноября примут сборную Кубы.

«Ну и хорошо, конечно, что игра будет в Волгограде. Москва перенасыщена спортивными мероприятиями. А в Волгограде хорошо, народа будет битком на стадионе», - прогнозирует аншлаг Тарханов для телеканала «Матч ТВ».

Местный волгоградский стадион, «Волгоград Арена» построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вмещает он 45 тыс. зрителей, свои домашние матчи на арене играет местный «Ротор».

Отметим, что в рамках октябрьского сбора россияне играли в Москве против сборной Камеруна и победили на «ВТБ Арене» - 1:0.