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Широков – о сборной Кубы: «Рейтинг ФИФА ни о чём не говорит»

03 Ноября 2023 • 17:15 Комментировать

Бывший игрок сборной России Роман Широков оценил грядущего соперника российской национальной команды – команду Кубы.

«Я ничего о ней не знаю. Но как говорят, сейчас абсолютно любой матч для сборной важен — значит и этот будет полезен. Рейтинг ФИФА ничего не говорит об уровне команды. Вот когда они приедут, тогда и будем их обсуждать», - говорит Широков порталу Metaratings.

Напомним, ранее сообщалось, что матч сборной России против кубинцев пройдёт 20 ноября - это понедельник. Местом его проведения станет стадион «Волгоград Арена», построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Команда Кубы занимает 179 место в рейтинге сборных ФИФА.

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