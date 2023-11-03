Заварзин — о матче сборных России и Кубы: «Кроме смеха эта новость ничего не вызывает»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин отреагировал на информацию о том, что по ходу текущего месяца сборная России проведёт товарищеский матч против Кубы.

«Знаю, что кубинцы специалисты в боксе, а какие они в футболе, мало кому известно. Кроме смеха эта новость ничего не вызывает. Пародия какая-то», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Матч Россия — Куба состоится 20 ноября в Волгограде. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Напомним, что в октябре россияне обыграли сборную Камеруна (1:0) и сыграли вничью с национальной командой Кении (2:2).