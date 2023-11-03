Тарханов считает, что Головина и Миранчука стоит вызвать в сборную на матч против Кубы

Известный российский тренер Александр Тарханов считает, что тренерский штаб сборной России должен вызывать в состав национальной команды полузащитника «Монако» Александра Головина, а также игрока «Аталанты» Алексея Миранчука на товарищеский матч против Кубы.

«Интересный вариант, экзотическая страна, но не знаю, на каком уровне там футбол. Головин и Миранчук? Думаю, всё-таки вызвать их стоит, это лидеры сборной. Болельщики имеют право смотреть на лучших», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что матч Россия — Куба состоится 20 ноября в Волгограде. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.