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Тарханов считает, что Головина и Миранчука стоит вызвать в сборную на матч против Кубы

03 Ноября 2023 • 16:24 Комментировать

Известный российский тренер Александр Тарханов считает, что тренерский штаб сборной России должен вызывать в состав национальной команды полузащитника «Монако» Александра Головина, а также игрока «Аталанты» Алексея Миранчука на товарищеский матч против Кубы.

«Интересный вариант, экзотическая страна, но не знаю, на каком уровне там футбол. Головин и Миранчук? Думаю, всё-таки вызвать их стоит, это лидеры сборной. Болельщики имеют право смотреть на лучших», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что матч Россия — Куба состоится 20 ноября в Волгограде. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Тарханов Алексей Миранчук Александр Головин ещё теги
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