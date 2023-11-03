Сборная России проведёт товарищеский матч с Кубой в Волгограде

20 ноября состоится товарищеский матч между сборной России и сборной Кубы. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Источник отмечает, что поединок пройдет в Волгограде на домашнем стадионе местного «Ротора» — «Волгоград Арене». Напомним, данная арена в 2018 году принимала матчи чемпионата мира.

Стартовый свисток контрольного поединка между подопечными Валерия Карпина и национальной команды Кубы запланирован на 19:30 по московскому времени.

Напомним, в последнем товарищеском матче сборная России не смогла одолеть Кению. Игра завершилась со счетом 2:2.