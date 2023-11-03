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Агент: «Отказ РФС от Азии - стратегическая ошибка»

03 Ноября 2023 • 11:25 Комментировать

Футбольный агент Кахор Муминов прокомментировал отказ Российского футбольного союза от перехода из УЕФА в АФК.

«Это стратегическая ошибка. Возможно, я заинтересован в переходе России в АФК. Но заинтересован не в материальном плане, а в том, чтобы Россия на два ближайших цикла смогла обеспечить себя участием в международных турнирах», - передает слова агента Sport24.

Напомним, что Россия отстранена от участия в международных соревнованиях совместным решением ФИФА и УЕФА. Национальная команда может проводить только товарищеские встречи. В последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с кенийцами (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Кахор Муминов Переход РФС в АФК
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