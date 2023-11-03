Оздоев - о сборной России: «Пусть молодые играют, всё равно турниров нет»

Хавбек греческого ПАОКа Магомед Оздоев рассказал о своем отношении к тому, что его перестали вызывать в сборную России.

«Не вызвали и не вызвали. Я и не думал, что должен ехать. Пусть молодые играют. Все равно турниров нет. Можно спокойно наигрывать футболистов, которые в дальнейшем смогут дать результат», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что в составе национальной команды Магомед провел 35 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

В октябре сборная России провела две товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина одолели Камерун (1:0) и расписали мировую с Кенией (2:2).