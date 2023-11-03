Манчини: «Саудовская Аравия организует фантастический чемпионат мира»

Рулевой сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини высказался о том, что эта страна является единственным претендентом на проведение чемпионата мира – 2034.

«Это прекрасная возможность для Саудовской Аравии. За ближайшие десять лет страна сможет подготовить фантастический чемпионат мира. У них есть все ресурсы для этого», - передает слова итальянского специалиста ITASportPress.

Напомним, что Роберто занял пост главного тренера сборной Саудовской Аравии минувшим летом. Специалист заключил долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2026 года. Заработная плата Роберто составляет 20 миллионов евро.