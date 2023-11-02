Боярский: «Переход в Азию - правильный путь развития»

Известный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался по поводу возможного перехода РФС в Азию.

«Уверен, что это правильный путь развития. Футбол многогранен и интересен в любых вариантах», - приводятся слова артиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

Национальная команда из-за изоляции может проводить исключительно товарищеские поединки. В последнем контрольном матче подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Кении со счетом 2:2.