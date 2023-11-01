Аршавин честно рассказал, как относится к матчам сборной России

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как относится к матчам национальной команды страны.

«Мне по-спортивному не интересно смотреть матчи - и не важно, с кем играем. Интереса нет. Высказываю личное мнение», - передает слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим подопечные Валерия Карпина могу проводить только товарищеские матчи. В октябре национальная команда одержала минимальную победу над Камеруном (1:0) и расписала ничью с Кенией (2:2).