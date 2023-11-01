Чистяков: «Я считаю полностью справедливым то, что Месси получил «Золотой мяч»

Защитник питерского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о том, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси завоевал «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

Чистяков считает это решение полностью справедливым.

«Он – лучший игрок на планете Земля. Я его фанат», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что 36-летний футболист сборной Аргентины в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча», обновив свой же рекорд.

Также в тройке лидеров по итогам голосования среди журналистов расположились Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»)