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Чистяков: «Я считаю полностью справедливым то, что Месси получил «Золотой мяч»

01 Ноября 2023 • 11:25 Комментировать

Защитник питерского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о том, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси завоевал «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

Чистяков считает это решение полностью справедливым.

«Он – лучший игрок на планете Земля. Я его фанат», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что 36-летний футболист сборной Аргентины в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча», обновив свой же рекорд. 

Также в тройке лидеров по итогам голосования среди журналистов расположились Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («ПСЖ») 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Дмитрий Чистяков ещё теги
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