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В РФС высказались о будущем Карпина в сборной России

01 Ноября 2023 • 11:23 Комментировать

Максим Митрофанов, являющийся генеральным секретарем РФС, высказался касательно трудового соглашения Валерия Карпина со сборной России.

«У нас такие отношения, что мы можем в любой момент обсудить будущее. Уверен, что он чувствует нашу поддержку. Если бы его беспокоила эта ситуация, то мы бы ее обсуждали», - передает слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера национальной команды России с лета 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между специалистом и Российским футбольным союзом истекает в середине следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Максим Митрофанов ещё теги
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