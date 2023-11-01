В РФС высказались о будущем Карпина в сборной России

Максим Митрофанов, являющийся генеральным секретарем РФС, высказался касательно трудового соглашения Валерия Карпина со сборной России.

«У нас такие отношения, что мы можем в любой момент обсудить будущее. Уверен, что он чувствует нашу поддержку. Если бы его беспокоила эта ситуация, то мы бы ее обсуждали», - передает слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера национальной команды России с лета 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между специалистом и Российским футбольным союзом истекает в середине следующего года.