Чемпионат мира – 2034 пройдёт в Саудовской Аравии

Чемпионат мира 2034 года официально пройдёт в Саудовской Аравии. Об этом сообщил действующий президент ФИФА Джанни Инфантино.

Саудовская Аравия так и осталась единственной страной, которая подала заявку на проведение турнира и не сняла её с рассмотрения. Ранее так поступила претендовавшая на мундиаль Австралия.

Отметим, что мировое первенство 12 лет спустя снова пройдёт в ближневосточной стране – в 2022 году впервые в истории ЧМ принимала другая страна этого региона – Катар.

Напомним, что мировое первенство 2026 года пройдёт в Мексике, США и Канаде. А мундиаль 2030 года – в Испании, Португалии и Марокко. Матчи открытия чемпионата пройдут в Аргентине, Парагвае и Уругвае.