В ФИФА подтвердили отсутствие заявок на ЧМ-2034 кроме Саудовской Аравии

Пресс-служба ФИФА косвенно подтвердила проведение чемпионата мира - 2034 в Саудовской Аравии.

В новом сообщении с официального сайта организации заявлено, что арабская страна является единственной, изъявившей готовность провести мундиаль в 2034 году. Ранее об отзыве заявки сообщили в Австралии. Отметим, что это не означает окончательное решение. Официально Саудовская Аравия будет объявлена хозяйкой в последнем квартале 2024 года.

ЧМ-2034 станет третьим в Азии после мундиалей 2002 (Япония и Южная Корея) и 2022 (Катар) годов, а также вторым в арабской стране.