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Геркус — о восьмом «Золотом мяче» Месси: Это обесценивает награду

31 Октября 2023 • 16:23 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о том, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».

Экс-директор по стратегическому развитию столичного «Торпедо» считает, что многократное награждение является спорным, ведь, например, Нобелевскую премию нельзя получит два раза, поэтому, по его мнению, награда, полученная в восьмой раз, является объективно странным решением.

«К чему ему восьмой «Золотой мяч»? Его это никак дополнительно не возвеличивает, а награду обесценивает», - приводит слова Геркуса «Чемпионат» 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Илья Геркус ещё теги
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