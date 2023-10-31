Геркус — о восьмом «Золотом мяче» Месси: Это обесценивает награду

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о том, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».

Экс-директор по стратегическому развитию столичного «Торпедо» считает, что многократное награждение является спорным, ведь, например, Нобелевскую премию нельзя получит два раза, поэтому, по его мнению, награда, полученная в восьмой раз, является объективно странным решением.

«К чему ему восьмой «Золотой мяч»? Его это никак дополнительно не возвеличивает, а награду обесценивает», - приводит слова Геркуса «Чемпионат»