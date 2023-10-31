​Чемпионат мира – 2034 наверняка пройдёт в Саудовской Аравии

Австралия передумала подавать заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году, о чём уже было объявлено. Таким образом, всё идёт к тому, что через девять лет мундиаль примет Саудовская Аравия. Только эта страна на текущую минуту претендует на проведение мирового футбольного форума в 2034-м.

Стоит сказать, что с учётом принципа ротации континентов чемпионат мира в 2034 году должен пройти либо в Азии, либо в Океании.

Отметим, что в Саудовской Аравии в последние годы наметилось стремительное развитие футбола. За счёт финансовых возможностей местные клубы подписывают топ-футболистов.