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Смородская — о восьмом «Золотом мяче» Месси: Это заслуженно

31 Октября 2023 • 12:46 Комментировать (3)

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23.

Спортивный функционер отметила, что это заслуженная награда для форварда, ведь он стал победителем чемпионата мира, где проявил себя великолепно.

«Он и команду за собой тащил, и голы забивал, и стоял насмерть. И плюс, считаю, у него очень хороший характер: он не надменный, не высокомерный, он всем улыбается и всему рад», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Напомним, что Месси в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Ольга Смородская ещё теги
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
31 Октября 2023 в 13:07
он всем улыбается и всему рад...
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ай он рад што памэдор красный, што сонце светит, што ровна в два часа чтобы ни случилась он палучиц свой петательный бабовый суп.. а ночью ево - липавый зм.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
31 Октября 2023 в 13:00
Точно.. Надменность - признак дураков и не умеющих проигрывать.. 👏..
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