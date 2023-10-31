Смородская — о восьмом «Золотом мяче» Месси: Это заслуженно

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23.

Спортивный функционер отметила, что это заслуженная награда для форварда, ведь он стал победителем чемпионата мира, где проявил себя великолепно.

«Он и команду за собой тащил, и голы забивал, и стоял насмерть. И плюс, считаю, у него очень хороший характер: он не надменный, не высокомерный, он всем улыбается и всему рад», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Напомним, что Месси в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».