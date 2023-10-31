Президент «Урала» Иванов: Месси заслуженно получил «Золотой мяч»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что нападающий «Интер Майами» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси заслуженно стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23.

«На ЧМ мы увидели от него фантастический футбол, это был венец его карьеры. Только за то, что Месси показал на мундиале, он достоин «Золотого мяча», - приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, что 36-летний футболист получил награду в восьмой раз в своей карьере, по итогам голосования журналистов опередив нападающих «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна и «ПСЖ» Килиана Мбаппе.