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​У Месси спросили, лучший ли он футболист в истории

31 Октября 2023 • 10:45 Комментировать

Нападающий Лионель Месси в понедельник получил уже восьмой «Золотой мяч» в карьере. Выступая с наградой, аргентинец ответил, является ли он лучшим футболистом в истории.

«Я не знаю, лучший я в истории или нет. Меня это никак не волнует и не интересует. Тот факт, что обо мне говорят, как об одном из лучших, для меня уже подарок. Это что-то особенное.

Все, кто с детства играют в футбол, хотят стать профессиональными футболистами. Для меня большая гордость слышать, что я могу быть в числе лучших в истории», - сказал Месси на пресс-конференции.

Напомним, что Лионель Месси на клубном уровне с лета представляет клуб МЛС – «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Интер Майами ещё теги
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