​Австралия объявила, что не будет бороться за чемпионат мира – 2034

Федерация футбола Австралии на своём официальном сайте объявила о том, что не будет вести борьбу за проведение чемпионата мира в 2034 году.

«Мы изучили возможность подачи заявку на проведение чемпионата мира - 2034. Приняв во внимание все факторы, мы пришли к выводу, что нам не следует подавать заявку на проведение турнира», - говорится в сообщении.

При этом в заявлении говорится о стремлении Австралии принимать как можно больше крупных турниров.

Ранее ФИФА объявляла о том, что в 2034 году чемпионат мира пройдёт в Азии или Океании. Фаворитом называют Саудовскую Аравию, где футбол активно развивается.