​Черчесов ответил, какой хочет видеть сборную России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, какой он хочет видеть национальную команду.

«Она должна выйти и добиться результата. На поле должны быть те, кто дадут результат. Как бы они ни играли, мы за них болеем. Я знаю и как игрок, как тренер. Сборная одна, относиться к ней без эмоций я не могу», - слова Черчесова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что под руководством Станислава Черчесова сборная России на домашнем чемпионате мира в 2018 году дошла до четвертьфинала.

Стоит сказать, что сейчас главным тренером сборной России является Валерий Карпин, который также работает у руля «Ростова». Из-за санкций российская национальная команда сейчас проводит только товарищеские игры.