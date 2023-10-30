​Черчесов: «К матчам сборной России надо подходить контрольно, а не по-товарищески»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему товарищеских матчей сборной России.

В своё время, тренируя сборную России, Черчесов не любил, когда матчи называют «товарищескими». Специалист предпочитал называть этакие игры «контрольными». Теперь Черчесов высказался на этот счёт с учётом новых реалий. Как известно, из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.

«Есть сборная, которая должна проводить матчи, к ним надо подходить максимально контрольно, а не по‑товарищески. Я не просто так это слово в свое время сказал. Сейчас непростое время», - слова Черчесова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Черчесов добавил, что сборная России должна быть готова в тот день, когда футбольные санкции будут сняты.