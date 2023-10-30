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​Черчесов не сочувствует Карпину

30 Октября 2023 • 19:49 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, сочувствует ли он нынешнему рулевому национальной команды Валерию Карпину.

«Нет, зачем сочувствовать, он здоров, в семье всё в порядке. Это рабочий момент», - слова Черчесова приведены на страницах сайта «Матч ТВ».

Как известно, в настоящий момент сборная России из-за санкций может проводить только товарищеские матчи. При этом Российскому футбольному союзу непросто находить соперников для национальной команды.

Напомним, что в октябре сборная России в товарищеских матчах обыграла Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Станислав Черчесов ещё теги
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