​Колосков высказался о возможном матче сборной России с Египтом

Соперником сборной России в одном из товарищеских матчей в обозримом будущем может стать сборная Египта. Комментарий на этот счёт дал Вячеслав Колосков – почётный президент Российского футбольного союза.

По словам Колоскова, сборная Египта относится к числу сильнейших национальных команд Африки.

«Если мы проведём товарищеский матч с Египтом, то для нашей сборной это будет отлично», - цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Ранее в РФС говорили о намерении организовывать для сборной России домашние матчи.

Напомним, что сборные России и Египта пересекались на чемпионате мира – 2018. Тогда россияне выиграли со счётом 3:1 и обеспечили себе выход из группы.