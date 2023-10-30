Египет готов сыграть со сборной России

Валид Эль-Аттар, который является генеральным секретарем футбольной ассоциации Египта, поведал о готовности провести товарищескую встречу против национальной сборной России.

«Конечно, мы бы хотели провести еще один товарищеский матч со сборной России. Это возможно в будущем, но пока не обсуждали это с коллегами из РФС», - передает слова секретаря «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сентябре сборная России провела два товарищеских поединка против олимпийской команды Египта. В первом спарринге команды расписали ничью со счетом 1:1, а во втором африканцы оказались сильнее – 2:1.