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Египет готов сыграть со сборной России

30 Октября 2023 • 12:50 Комментировать

Валид Эль-Аттар, который является генеральным секретарем футбольной ассоциации Египта, поведал о готовности провести товарищескую встречу против национальной сборной России.

«Конечно, мы бы хотели провести еще один товарищеский матч со сборной России. Это возможно в будущем, но пока не обсуждали это с коллегами из РФС», - передает слова секретаря «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сентябре сборная России провела два товарищеских поединка против олимпийской команды Египта. В первом спарринге команды расписали ничью со счетом 1:1, а во втором африканцы оказались сильнее – 2:1.

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