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Чемпионат мира 2026

Смолов не верит, что сборная России сыграет на ЧМ-2026

30 Октября 2023 • 10:40 Комментировать

Центрфорвард московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался относительно возможного участия сборной России на чемпионате мира – 2026.

«Честно, думаю, что сборная России не сыграет на чемпионате мира в 2026 году. Чтобы это произошло, нас должны сейчас допустить к отборочным играм. Поэтому нет», - передает слова нападающего «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России отстранена о участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

Чемпионата мира – 2026 пройдет на территории трех стран: США, Мексики и Канады. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Смолов
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