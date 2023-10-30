Смолов не верит, что сборная России сыграет на ЧМ-2026

Центрфорвард московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался относительно возможного участия сборной России на чемпионате мира – 2026.

«Честно, думаю, что сборная России не сыграет на чемпионате мира в 2026 году. Чтобы это произошло, нас должны сейчас допустить к отборочным играм. Поэтому нет», - передает слова нападающего «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России отстранена о участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

Чемпионата мира – 2026 пройдет на территории трех стран: США, Мексики и Канады. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.