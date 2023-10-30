В Бразилии высказались о матче со сборной России

Представитель конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва дал комментарий касательно организации товарищеского поединка против национальной сборной России.

«У нас нет свободных дат на следующий год, расписание заполнено. Мы контактируем по поводу организации товарищеской встречи между Бразилией и Россией в будущем, но не в 2024 году», - приводит слова Пайвы Sport24.

В октябре сборная России провела две товарищеские встречи против представителей Африки. Подопечные Валерия Карпина одержали минимальную победу над Камеруном со счетом 1:0 и расписали результативную ничью с Кенией – 2:2.