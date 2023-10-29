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Смолов: Я ещё мечтаю сыграть за сборную России

29 Октября 2023 • 19:58 Комментировать

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, что хотел бы ещё сыграть за сборную России.

«Мечта вернуться в сборную? Мечта остаётся, но не знаю, насколько это возможно», - приводит слова Смолова «Чемпионат».

33-летний нападающий дебютировал за национальную сборную в 2012 году и с тех пор принял участие в 45 играх, в которых отметился 16 забитыми мячами.

Последний раз Смолов вызывался в сборную в ноябре 2021 года.

Напомним, что главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что на время отстранения от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации будут вызываться игроки не старше 30 лет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Фёдор Смолов ещё теги
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