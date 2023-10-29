Божович - о сборной России: «Не надо смеяться над соперниками типа Танзании или Занзибара»

Экс-наставник самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением о потенциальных товарищеских поединках сборной России против представителей Африки – Занзибара и Танзании.

«Не надо смеяться над соперниками типа Танзании или Занзибара. Если никто из сильных стран не хочет играть, то ты должен искать соперника из тех, кто готов. РФС правильно делает, что ищет варианты», - приводятся слова специалиста на страницах портала Sport24.

Напомним, что Россия отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В октябре подопечные Валерия Карпина провели две товарищеские встречи – против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).