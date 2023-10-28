​В РФС рассказали о стремлении организовывать домашние матчи сборной России

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе работает на должности генерального секретаря, высказался о товарищеских матчах сборной России. По словам Митрофанова, РФС стремится организовывать игры на своём поле.

«Матч сборной России с Кенией показал, что – при всём уважении к сопернику – нашим игрокам легче настраиваться на неофициальные соревнования, когда матчи проходят дома. Когда родные трибуны гонят, это другая мотивация», - цитирует Митрофанова Sport24.

Митрофанов отметил, что проведение матчей в России является одной из основных задач РФС на ноябрь.

Напомним, что в октябре сборная России на московской «ВТБ Арене» обыграла Камерун со счётом 1:0. Спустя несколько дней команда Валерия Карпина сыграла вничью с Кенией в Турции – 2:2.

Как известно, из-за санкций сборная России сейчас проводит только товарищеские матчи.