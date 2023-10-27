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В Узбекистане не исключили реванш со сборной России в Москве

27 Октября 2023 • 18:36 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Вице-президент Узбекистанской футбольной ассоциации Одил Ахмедов высказался о возможности реванша со сборной России.

«Ответный матч со сборной России возможен, и Узбекистан не против провести ответную встречу в Москве или другом российском городе. Также будем общаться с российской стороной об организации ответных товарищеских игр сборных U-17», - приводит слова Ахмедова Sport24.

По его словам, встреча в ближайшее время невозможна из-за старта отборочного этапа на чемпионат мира - 2026. Экс-игрок «Анжи» отметил, что Узбекистан ищет соперников на товарищеские матчи в следующем году.

В ноябре прошлого года сборные Узбекистана и России встретились в Ташкенте, сыграв нулевую ничью.

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